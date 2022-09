Veja até que horário terá passe livre no transporte coletivo no dia da eleição

Neste dia 2, das 7h às 18h todas as linhas serão passe livre, ou seja, não será cobrado o valor da passagem.

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, comunica que linhas de transporte coletivo público municipal serão operadas normalmente neste domingo, 02, devido às eleições presidenciais de 2022, conforme Lei Federal n° 6.091/74 e Lei Municipal n° 4.558/10. Sendo assim, serão mantidas as frequências e itinerários semanais de hora em hora.

Além dos locais de votação do perímetro central, ressalta-se para o atendimento ao Passo Novo, com partida às 09h, da EEEF Barros Cassal, seguindo sentido ao Instituto Federal Farroupilha, RS 337 (Manoel Viana X Alegrete), até o Largo da Estação Férrea, de onde haverá retorno às 13h.



Após as 18h, as linhas retornam ao funcionamento em três linhas intercaladas e costumeiras aos domingos e feriados (Vera Cruz x Santos Dumont, Piola x Vila Nova e João XXIII x Nova Brasília).

Alegrete tem 193 sessões eleitorais, sedo a maioria aqui na zona urbana. A votação inicia as 8h e termina as 17h. Não esqueçam seu título e documento com foto.