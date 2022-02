Veja como foi a primeira noite da Descida dos Blocos

Depois de dois anos sem eventos neste período de Carnaval em razão da pandemia, na noite de sábado(26), ocorreu a 1º noite de folia no Município que marcou o retorno da festa na cidade.

O evento que acontece até o próximo dia 1°, na rua Venâncio Aires, levou um bom público à rua para a tradicional Descida dos Blocos. O nome que já se consolidou permaneceu, entretanto, a festa se concentrou na quadra determinada, sem o tradicional encontro na Praça Nova como ocorreu em anos anteriores.

A festa é uma organização e realização da May produtora com apoio de empresas da cidade. No total, serão quatro dias de folia com estrutura de som com animação de um DJ e após de uma banda.

A partir das 22h a festa começou com a participação de um DJ, sendo que na sequência uma banda animou a festa.

A descida dos blocos é uma alternativa de festa para os que estão em Alegrete, neste feriadão, além da 42ª Campereada que acontece no Parque Dr Lauro Dornelles até dia 3.

Veja abaixo algumas imagens desta folia: