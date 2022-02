Vizinhos têm serias desavenças por causa de cães e galinhas

Na Avenida Caverá, homem teria realizado disparos de arma de fogo alegando que os cachorros da vizinha estavam “correndo” suas galinhas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima destacou que estava no interior da casa quando ouviu o estampido um disparo de arma de fogo e saiu correndo, pois a filha de seis anos, estava brincando no pátio. Assim que chegou ao pátio, ouviu o vizinho dizer que os cães dela estaria correndo as galinhas do acusado.

A mulher teria ponderado que os seus cachorros não têm esse hábito, mesmo assim, o homem teria mostrado uma arma longa que seria muito semelhante a um rifle e afirmado que, se ela não prendesse os cães seria do jeito dele, destacando que iria dar alguns tiros nos cachorros.

Por esse motivo, a vítima que já tem desavenças com o acusado, procurou a Delegacia de Polícia e acrescentou que deseja representar criminalmente contra o vizinho.

O fato ocorreu na Zona Leste de Alegrete, no bairro Encruzilhada.