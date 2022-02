Paulo Berquó é pré candidato a deputado estadual

Alegrete já tem mais um pré- candidato a deputado estadual – o jornalista e ex vereador Paulo Antônio Berquó.

Gesticulando muito, como é sua característica, falou que foi convidado por Preta Mulazzani a ser pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Ele entendeu o convite como reconhecimento pelo seu trabalho como vereador.

Entrevista do PAT

Berquó diz que tem capacidade de dialogar com qualquer segmento, porque entende que todos têm valor e podem construir projetos que beneficiem comunidades. Trabalhei como assessor na CAAL, fui bancário, assessor do Centro Empresarial, editor de vários jornais, principal articulador do FAC e das feiras de Livros.

Ele lembra que não fez campanha e nem tinha comitê, na última eleição, e mesmo assim foi mais votado do que nove vereadores que foram eleitos e isso o faz acreditar no seu trabalho. – Não arredo um milímetro de minhas convicções e nunca vou ser contra servidores públicos, trabalhadores, porque eles estão em todos os segmentos e merecem todo o respeito.

-O Estado não tem que ser menor e sim mais eficiente, porque na pandemia se viu o valor do SUS que atendeu a todos, sem distinção. Imagina se não fossem as universidades públicas, as melhores deste país, as forças de segurança, tudo é servidor e realizam um bom trabalho, acentua o pré-candidato.

No dia 3 de outubro, Alegrete vai eleger um deputado estadual, atesta. E diz que depende de nós e acredita que nesta eleição teremos mais votos válidos, em torno de 46 mil, diferente da eleição passada.

Ele lembra do quanto é importante o diálogo e saber ouvir, ao lembrar o que ouviu do Vereador Bolsson, de que havia aprendido muito com ele e como ser humano.

Paulo Antônio tem como suporte, se passar na convenção, o deputado federal Henrique Fontana que considera sua orientação na política, porque ninguém faz política sozinho.

O pré candidato pelo PT a uma vaga na Assembleia Legislativa, diz que vai lutar contra todas as formas de preconceito.