Alegretense é chefe de departamento criativo em empresa localizada no Vale do Silício

A Califórnia abrange um grande compêndio de empresas de tecnologias e inovação, o popularmente conhecido Vale do Silício. É neste local que se encontram diversas startups e inúmeras empresas voltadas ao ramo tecnológico, o que o torna um dos lugares de maior efervescência do mundo. É nesse ambiente em que trabalha o alegretense Brunno Lazzarotto Piccoli, de 28 anos, que há dois anos é colaborador na DrumWave. Atualmente, realiza suas atividades de maneira remota, com formação em Música, é chefe do departamento criativo, mas sua carreira no campo da Arte tem mais de 10 anos, com atividades que envolvem criação de músicas, filmes e diversas formas de expressão artística. Em seu cargo a comunicação com outras pessoas, de departamentos e equipes diferentes, é primordial para que os projetos sejam impactantes e inovadores.



Brunno, quando o PAT o questionou sobre como chegou à conclusão de que esse era seu emprego ideal, afirmou que depois de muitos anos trabalhando no ramo artístico e ter sido descoberto por uma startup americana, percebeu que a sua paixão pela arte e criatividade poderia ser aplicada de forma singular na indústria tecnológica, aliando dois campos que o encantam. O que mais o orgulha em sua profissão é “fazer parte de uma revolução na forma como as pessoas lidam com seus dados, empoderando-as e possibilitando novas formas de renda. Acredito que estamos contribuindo para um futuro mais justo e equilibrado”, comenta.

Em relação a qual profissão seguir, Picolli dá algumas dicas para quem está em dúvida:

Primeira – busque tempo para si mesmo, ouvir a voz interna e confiar no coração. Isso envolve reservar momentos de reflexão e autoconhecimento, que permitam entender suas paixões, habilidades e objetivos de vida.

Segunda – planeje seu futuro profissional e estabeleça metas claras e alcançáveis. Peça ajuda a pessoas experientes, mentores ou conselheiros que possam oferecer orientações e insights valiosos. Participe de eventos, workshops e cursos relacionados às áreas que lhe interessam, para adquirir conhecimento e expandir sua rede de contatos.

Terceira – crie um ambiente propício ao sucesso. Isso inclui cercar-se de pessoas que compartilham dos mesmos interesses e valores, que pensam no futuro e que o inspirem a crescer e evoluir. Fique longe de pessoas acomodadas ou negativas, mas sempre com respeito e compreensão.

Quarta – Focar no que é mais importante e eliminar o resto é fundamental. Priorize suas metas e atividades, mantendo o foco no que realmente importa e deixando de lado aquilo que não contribui para seu crescimento pessoal e profissional.

Quinta -Seja um eterno curioso e questionador, disposto a aprender e se adaptar às mudanças e desafios que surgirem. Envolva-se com a arte e a tecnologia, pois são campos ricos em possibilidades e inovação. A combinação dessas áreas pode abrir portas para uma carreira gratificante e emocionante, permitindo que você faça a diferença no mundo e contribua positivamente para a vida das pessoas.

Uma situação que Bunno considera difícil em seu ofício é a demasiada quantidade de atividades, que por vezes prejudica as relações pessoais, porém pode ser solucionada com a dinamização do tempo. Um momento marcante de sua profissão foi uma recente viagem a São Paulo, em que ele pôde conhecer pessoas talentosas e percebeu a complexidade, grandiosidade e diversidade da cidade. “Essa experiência me mostrou a riqueza das vivências humanas e me inspirou a continuar criando e inovando, sempre buscando novas formas de expressão e impacto”, finalizou.