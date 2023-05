Alegretense vence a Threerace Bike Ultramarathon em São Francisco de Paula

Share on Email

São Francisco de Paula recebeu nos dias 5, 6 e 7 deste mês a empolgante ultramaratona de mountain bike, que atraiu para o Município atletas de diversas partes do país e do mundo, que desafiaram seus limites em um dos percursos mais desafiadores do Brasil.

Mesmo enfrentando dois dias de chuvas intensas, o evento foi um sucesso, e o sol brilhou no último dia para encerrar com chave de ouro a última edição da Threerace Bike Ultramarathon na cidade. O alegretense Sérgio Soares Cruz radicado em Caxias do Sul venceu a prova na categoria elite masculina.

O ciclista conta que a Threerace é uma das provas com o percurso mais desafiador do Brasil, o que comprova a excelência e o alto nível da competição.

A competição, que já teve seis edições em São Francisco de Paula, agora parte para Garopaba em Santa Catarina, prometendo levar toda a emoção e adrenalina que já conquistou o público.

A última edição do evento foi elogiada por atletas profissionais e amadores que estiveram presentes, graças a uma excelente estrutura e organização. Cruz liderou as etapas e no somatório dos três dias de prova foi declarado campeão da principal categoria do evento. O vice-prefeito Thiago Teixeira e a Secretária de Turismo, Cultura e Desporto Vanessa Spindler participaram da entrega dos troféus.

“A Threerace Bike Ultramarathon é uma prova de resistência que exige muito dos atletas, tanto fisicamente quanto mentalmente, e proporciona uma experiência única de superação”, destacou o alegretense. A próxima edição está confirmada para a cidade de Garopaba e conforme os organizadores promete surpreender ainda mais os participantes apaixonados por mountain bike.

Fotos: Theerace Sports e reprodução