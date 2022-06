Veja imagens de mais um amanhecer gelado

Como estava previsto, o domingo(19), teve um amanhecer gelado e mais uma geada. A mínima foi de 1°C.

O ex-vereador Celeni Viana saiu cedo e foi ao Parque Porto do Aguateiros, em Alegrete. Ele destacou que, apesar do frio, o registro do tapete branco e as belezas na paisagem, compensaram o esforço.

O desafio para quem também estava na rua no início da manhã, foi encarar a temperatura baixa. Este foi um dos outonos mais frios dos últimos tempos.

A previsão para o início da semana, nesta segunda-feira (20), é de que o dia será mais quente com mínima de 4°C e máxima de 20°C.