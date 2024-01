Veja o que alguns alegretenses fazem no Janeiro Branco para manter a saúde emocional

O ano de 2024 acabou de começar e com ele inicia-se a campanha Janeiro Branco, que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como: ansiedade, depressão e pânico.

A reportagem do PAT foi às ruas saber de algumas pessoas o que fazem para manter a saúde mental.

Vândalos incendeiam carro em Alegrete

A comerciária Lisiane Lima, 44 anos, conta que lê sobre o assunto e se puder ajuda outras pessoas, porque sabe que muitos sofrem com ansiedade. -Temos que ter empatia se estamos mais calmo e conversar com quem precisa de uma palavra amiga, atesta.

Já o militar Willian Gonçalves Rodrigues, de 25 anos, joga futsal e treina uma equipe de futebol para tirar o estresse do dia a dia.

Se depois da vistoria, in loco, não surgir fato novo as obras dos camarotes poderão ser retomadas

Marta Motta, bem conhecida por seu bom humor, diz que mantém a sua saúde mental dançando muito e gosta de fazer amizades. – Mau humor não tem vez na minha vida”, diz rindo.

O aposentado Robson Rosso, de 63 anos, conta que jogava futebol e hoje fica mais em casa e ajuda a cuidar da esposa, mas se diz tranquilo.

Um exemplo de mansidão é do idoso, Silmar Gomes Soares que diz que tem autocontrole, pedala bastante, vende seus lanches e diz que um dos segredinhos de sua paz é ter Deus no coração.

Mas nem todos tem essa capacidade, visto que os atendimentos nos três CAPs do Município são constantes com pessoas com ansiedade, depressão e outras doenças psicossomáticas. Um dos alertas é para que as pessoas busquem, quando sentirem ansiedade, os serviços de saúde mental da rede do Município com profissionais capacitados para ajudar.