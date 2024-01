Vândalos incendeiam carro em Alegrete

Na madrugada do dia 28, a Brigada Militar foi acionada devido a um ato de vandalismo, caracterizando um crime, na Zona Leste de Alegrete. O Peugeot de um alegretense foi incendiado, resultando em danos significativos ao veículo.

O proprietário, Oscar Roodes, destacou que fatos semelhantes têm ocorrido com certa frequência na cidade. “Foi um grande prejuízo. Havia mandado fazer o motor do veículo e tinha utilizado o carro horas antes do ocorrido”, lamentou Roodes, enfatizando o impacto financeiro e funcional do ataque.

O Bacharel em Direito, conhecido por sua resiliência, compartilhou suas reflexões sobre o significado do veículo para ele. “Esse Peugeot tem mais do que valor material, tem uma história comigo. No momento, isso me deixou triste, porém, quanto mais me batem, mais forte fico”, declarou, destacando sua determinação em superar a situação.

Decidido a reverter a situação, Roodes anunciou que será responsável pela reconstrução do veículo. “Decidi que vou refazê-lo. Eu mesmo vou fazer isso, e vai ficar muito lindo”, afirmou, evidenciando sua vontade de transformar a adversidade em uma oportunidade de superação.