Veja os números da venda de linguiça no festival, artesanato, mel e azeite de oliva

Ao longo dos três dias de programação, mais de 60 mil pessoas passaram pelo parque onde o evento foi realizado.

Segundo dados da organização, a sexta-feira registrou a presença de 14.976 pessoas. No sábado, o público aumentou para 23.940, e no domingo, o total chegou a 25.630 visitantes. A estrutura contou com um estacionamento com capacidade para 600 veículos, o que também refletiu na movimentação de pessoas no entorno do parque.

O evento atraiu visitantes locais, moradores da região e turistas de outras partes do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Também houve presença de estrangeiros dos países do Prata. O festival teve impacto direto na economia local, refletido tanto na comercialização de produtos quanto na geração de fluxo turístico.

Entre os produtos ofertados, a linguiça campeira foi o destaque. A estimativa da coordenação do festival aponta que, somando degustações e vendas, o volume comercializado chegou a 15 toneladas. Um único visitante de Santa Catarina adquiriu 40 quilos da linguiça produzida no município.

Além da gastronomia, o evento abriu espaço para o artesanato e outros segmentos de produção local. Foram 62 expositores presentes. A venda de mel superou a expectativa e encerrou com a produção esgotada. A produção de azeite de oliva do município também foi bem recebida pelo público.

A coordenação do festival já iniciou o planejamento da próxima edição, com a intenção de ampliar a visibilidade do evento em nível nacional e incluir novas atrações voltadas à valorização da cultura regional.