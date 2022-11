Vem aí Feirão Limpa Nome para quem tem dívidas em atraso

O Feirão Limpa Nome, promovido pelo Procon, será dia 22 com início no Salão Azul do Centro Administrativo sendo uma oportunidade para as pessoas que tem dívidas atrasadas poderem parcelar em condições melhores para pagar.

Geferson Maidana, diretor do Procon de Alegrete, diz que o feirão sempre atrai muitas pessoas que estão com nome pendentes, devido a dívidas que se avolumaram e não puderam pagar.

-Vamos atender o máximo que pudermos, porque é nesse evento que muitos se socorrem para limpar o nome para o final de ano, diz Maidana