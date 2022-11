Homem é agredido a pauladas na Saint Pastous

Share on Email

De acordo com a vítima, ela estava em via pública quando o suspeito se aproximou juntamente com um cunhado que foi cúmplice e passaram a agredi-la.

A dupla estava “armada” com cabos de vassoura e desferiu vários golpes contra o homem que ficou com inúmeras lesões pelo corpo, cabeça e pescoço.

A vítima acrescentou aos policiais que a as agressões foram por volta das 16h, no bairro Saint Pastous e desconhece o motivo pelo qual foi agredido, portanto, deseja representar criminalmente contra os autores.