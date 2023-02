Vem aí! I love retrô, de volta aos anos de ouro, com o melhor do flashback

Você acredita em viagem no tempo?

(PARA OS AMANTES DO RETRÔ),um período de grandes produções musicais e artistas inesquecíveis, a hora de voltar no tempo está chegando.

I Love Retrô!

Uma festa com o melhor do flasback, dia 18 de março, no Clube Caixeiral, às 22 horas, com sucessos consagrados sob o comando do DJ Gerson e Dj Preto, Banda Blackstone (COM UM TRIBUTO INESQUECÍVEL AOS BEATLES) e a atração principal direto da cidade de Gravataí, The Mechanicals Classic Rock.

Ingressos:

• 1º lote – (Esgotado)

• 2º lote – R$30,00

• 3º lote – R$40,00

https://youtube.com/shorts/afne50yR5uI?feature=share

Mesas:

• Mesa 4 lugares – R$ 240,00

• Mesa 6 lugares – R$ 360,00

• (Buffet de frios até à 01h da manhã).

OBS: AS MESAS SERÃO POR ORDEM DE CHEGADA, TODAS TERÃO ÓTIMA VISÃO DO PALCO PRINCIPAL.

Pontos de venda:

• Loja Monjuá;

• Pub Ponto Um;

• WhatsApp 9 91199978

PATROCÍNIO

• LOJA MONJUÁ

• MITHY SOLTAU HAIRDRESSER

• ZANON AMBIENTES PLANEJADOS

• PUB .UM

Organização:

• Lead Agência.

Convide o seu amor, os amigos e viva momentos memoráveis com I Love Retrô!

Aline Menezes