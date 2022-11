Vem aí! Pampa Holi Festival, no Clube Sete de Setembro, em Alegrete

Pampa Holi Festival, o Festival das cores vai ter mais uma edição após de três anos de espera.

O evento conta com muitas atrações, show de cores e muita alegria e é um evento para todas as idades principalmente por ser realizado durante o dia.



Alegrete já teve sete edições do Pampa Holi Festival com total sucesso de público, e em Manoel Viana também foram realizadas duas edições, sendo que uma delas,, aconteceu na praia e camping Rainha do sol, com presença expressiva de público.



O Pampa Holi Festival irá acontecer no dia 4 de dezembro, domingo a partir das 16 h no Clube Sete de Setembro e a organização do evento sugere aos participantes que no dia possam ir vestidos de branco. Essa orientação é com o objetivo de tornar o Festival ainda mais lindo e colorido.

Nesta edição serão seis atrações, uma delas de renome nacional.

• Dj Aniele;

• Dj Dany;

• Dj Vini;

• Dj Biel;

• DJ Leone direto de Quaraí e a atração nacional projeto Futurist com um grande Show de Robôs com três metros de altura, levando o público ao verdadeiro delírio.



Ingressos já a venda nos pontos do Açaí No Carrinho e com os promoters oficiais.

Os organizadores do evento informam a comunidade que os ingressos estão com valores super acessíveis para que todos possam curtir esse mega evento.



Aproveite!

Ingresso pista – R$ 25,00 ou três ingressos por R$ 50,00

Ingresso Vip Open Bar – R$ 30,00 ou três ingressos por R$ 75,00.

O Vip Open Bar dá direito: duas horas com cerveja, energético, vodka e refrigerante.

Os primeiras cem pessoas à chegar, ganharão um saquinho de Pó Colorido.

Menores de idade a entrada é permitida mediante autorização ou com um responsável legal.

Produção: @saproducoesalegrete

Patrocínio: @acainocarrinhosa