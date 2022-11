A partir de segunda-feira tarifa para o Passo Novo volta ao preço normal

Desde o último dia 7 de novembro, com a interferência da Câmara de Vereadores, a passagem do transporte coletivo ao Passo Novo estava com o valor da tarifa escolar de 2,10.

Porém, neste dia 25, a Prefeitura de Alegrete comunica que, em face de decisão judicial em caráter liminar, emitida nesta sexta-feira (25), o valor da tarifa de ônibus das linhas Alegrete/Passo Novo fica estabelecido em R$ 4,25 a partir da próxima segunda-feira (28/11), a todos os usuários. A decisão ratifica Decreto Municipal 716/2022, o qual regulamenta a Lei 6.224/2020, sendo seletivas as linhas para o Passo Novo.

Entenda

O Decreto Legislativo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alegrete foi fundamentado na Constituição Federal, que prevê a possibilidade de sustação dos “os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”, da mesma forma, a Lei Orgânica do Município prevê expressamente a competência do Poder Legislativo para tal.

A assessoria da empresa Fronteira D’oeste que faz o transporte com três linhas ao Passo Novo ( IFFar), a época, logo após a votação na Câmara acatou a decisão e o valor baixou para 2.10, mesmo com a alegação de ser insuficiente aos custos para realizar esse serviço até o Passo Novo, porque é uma linha seletiva ( prevista em Lei) que circula em rodovia estadual onde ninguém pode viajar em pé.

Passados 12 dias, por decisão judicial o valor volta a tarifa normal de 4.25.