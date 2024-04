Venda de álcool 70% será proibida nos próximos dias

A venda do produto havia sido autorizada em 2020 em resposta à emergência sanitária da pandemia de Covid-19, mas o prazo da última autorização expirou em dezembro do ano passado.

Estabelecimentos que ainda possuem estoques do produto terão até o dia 30 de abril para esgotá-los, após essa data a comercialização será novamente vetada. Vale ressaltar que a venda do álcool líquido 70% em gel continua liberada.

A decisão de permitir a venda do álcool líquido 70% em 2020 foi tomada em meio à necessidade de medidas preventivas para conter a propagação do novo coronavírus. No entanto, a Anvisa ressaltou que o produto é altamente inflamável e que já havia sido proibido em 2002 devido ao grande número de acidentes registrados. A agência argumenta que o produto tem grande potencial de acidentes, tanto pela ingestão quanto por queimaduras, especialmente com crianças.