Jogos do Efipan 2025 podem ganhar transmissão em canal de TV aberta

O coordenador técnico do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano e vereador Moisés Fontoura esteve em Brasília tratando as possibilidades de transmissões de jogos da edição de 2025.

Na Capital federal, Fontoura avançou as tratativas para que a Empresa Brasileira de Comunicações – EBC transmita alguns jogos do torneio infantil, apontado como o maior da categoria na América Latina. A conversa na emissora reuniu o assessor parlamentar do deputado alegretense Afonso Motta, professor Otacílio Gonçalves, Moisés Fontoura e o gerente executivo da EBC Márcio da Silva.

Márcio coordena a parte de planejamento, reportagem e edição da empresa e atendeu a demanda do diretor técnico do Efipan. A parceria da EBC/TV Brasil na transmissão do evento esportivo pela TV aberta está em fase final e depende de detalhes. No encontro o vereador de Alegrete salientou a importância do Efipan no cenário sul americano como maior torneio da categoria, destacando a participação das principais equipes da América.

O assessor parlamentar pontuou que um torneio de 43 anos está consolidado e precisa ser ainda mais divulgado. Segundo Fontoura, nas próximas semanas, será feito a análise e apresentado por parte da TV Brasil o planejamento para transmissão do Efipan. “Tudo está sendo bem encaminhado”, avaliou o coordenador técnico.