Vendas de Natal aumentaram mais de 10% este ano

Isso, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Alegrete, se refletiu no aumento de vendas no comércio local. Com crédito estendido, em que algumas lojas deram até 90 dias para o início do primeiro pagamento, ajudou as vendas.

Vanessa Machado Poltozi Vargas, presidente do Sindilojas, informa que foi registrado um aumento de vendas acima de 10% neste Natal em Alegrete para satisfação dos empresários.

Mais um furto: Uno, depenado, é recuperado pela BM na Nilo Soares Gonçalves

O comércio de confecções e calçados foi o que mais registrou incremento nas vendas, seguido depois dos eletrônicos, lembrou.

O Sindilojas congrega as cidades de Alegrete e Manoel Viana.