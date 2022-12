Mais um furto: Uno, depenado, é recuperado pela BM na Nilo Soares Gonçalves

Peso da soja no PIB de Alegrete já é grande; em 2023 serão mais de 100 mil hectares plantados

Segundo informações dos policiais militares, o Uno estava sem duas rodas, bateria, radiador e módulo.

O veículo foi abandonado na última rua do bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste, em Alegrete. Foi realizado contato com o proprietário e o carro encaminhado à Delegacia de Polícia no guincho e, posteriormente será levado ao depósito do Detran.

Na sequência, ocorre a restituição ao dono.

O furto

Por volta das 03h30min desta quinta-feira(29), uma guarnição da BM deslocou até o Bairro Sepé Tiaraju, devido a informação de um furto de um Uno.

No endereço, foi realizado contato com um homem de 26 anos, que relatou ter deixado o carro, em frente à residência no início da madrugada e, ao sair de casa aproximadamente uma hora depois não encontrou mais o veículo.

O indivíduo destacou que o Uno estava aberto sem a chave.