Vendaval causa estragos e mata animais em Rosário do Sul

Por volta das 3h da manhã, os ventos intensos derrubaram eucaliptos em uma propriedade localizada na Costa do Saicã, no 3º Distrito de Cacequi, próximo à divisa com Rosário do Sul.

Devido à queda das árvores, duas vacas e um terneiro foram atingidos e acabaram perdendo a vida. Além disso, postes de energia também caíram em uma propriedade vizinha, resultando em uma interrupção no fornecimento de eletricidade em várias áreas da região. Felizmente, não foram relatados ferimentos em pessoas devido ao incidente.

A concessionária de energia RGE já foi acionada e informou que está trabalhando para resolver a questão e restabelecer a energia elétrica afetada até o domingo.

Além dos danos causados pelo vendaval, a região enfrentou recentemente um aumento no nível do Rio Santa Maria. Na quinta-feira, 21 de setembro, o rio registrou uma baixa, atingindo 4,27 metros, mas devido às chuvas ocorridas ao longo da semana, o nível voltou a subir. Na sexta-feira, o rio já marcava 4,67 metros.

No entanto, as chuvas persistentes continuaram a afetar a região. Hoje, devido às intensas precipitações em Livramento, incluindo o Rio Ibicuí da Armada, e Dom Pedrito, o Rio Santa Maria alcançou 5 metros e 27 centímetros. Além das inundações resultantes, Rosário do Sul também enfrentou alagamentos localizados, enquanto as cidades de Bagé e Livramento tiveram ocorrências de granizo.

Em meio a essas adversidades climáticas, o número de desabrigados no município de Rosário do Sul diminuiu para 78. A maioria dessas pessoas encontra-se alojada no Ginásio Carlos Eviliano Madruga, conhecido como “Ervilhão”. A comunidade local e as autoridades estão mobilizando esforços para prestar assistência às famílias afetadas e lidar com os desafios decorrentes dessas condições meteorológicas extremas.

Com informações Gazeta de Rosário