Alegretense é brutalmente assassinada em Vacaria

Na manhã da última sexta-feira, 22, a alegretense Clarissa Moraes Porto, de 35 anos, teve sua vida interrompida de forma trágica.

O crime ocorreu por volta das 7h15, na rua Farrapos, no bairro Vitória, onde Clarissa residia. Segundo informações da Brigada Militar, a vítima foi brutalmente atacada com golpes de faca. O corpo da alegretense foi encontrado no local do crime.

Na sequência, uma mulher de 39 anos foi identificada como suspeita de ser a autora do homicídio. Ela estava em uma residência próxima ao endereço do crime no momento em que foi abordada pelos policiais.

A suspeita foi detida e recebeu voz de prisão, sendo conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Vacaria. Lá, foi lavrado o flagrante pelo crime de homicídio, e as investigações continuarão para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar possíveis motivações.

O corpo de Clarissa Moraes Porto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia, um procedimento padrão em casos de morte violenta.