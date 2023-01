Vendedor de bíblias é preso suspeito de estuprar menina de 4 anos durante serviço em SC

Um homem de 30 anos foi preso, na manhã deste sábado (14), suspeito de estuprar uma menina de 4 anos em Pinhalzinho, no Oeste catarinense. Segundo o delegado Lucas Almeida, o crime aconteceu na casa da vítima, onde ele teria entrado para vender bíblias.

De acordo com o investigador, a mãe da criança estava em casa e disse ao vendedor que a menina estava inquieta nos últimos tempos.

“Ele se ofereceu para fazer uma oração pela criança em um quarto”, informou Almeida. Conforme a investigação, a criança relatou o crime à mãe depois da ocorrência.

O crime aconteceu em julho de 2022. A investigação começou logo após a ocorrência, mas as buscas ao suspeito foram dificultadas por causa do perfil itinerante dele, que circulava em diversas cidades do Sul do país, de acordo com a polícia.

“As investigações continuam, até porque há possibilidade de cometimento de estupro em mais cidades de Santa Catarina”, informou o investigador.

Prisão

O homem é de Erechim (RS) e foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Pinhalzinho no município gaúcho de Salto Jacu. De acordo com o delegado, ele costumava percorrer cidades vendendo bíblias.

O preso tem indiciamentos por importunação sexual, segundo o delegado, nas cidades de Descanso (SC), Erechim (RS) e Frederico Whestphalem (RS).

Por Sofia Mayer, g1 SC