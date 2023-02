Ventania derrubou poste que está com fios suspensos no bairro Medianeira

O vento forte, na tarde do dia 14 em Alegrete, causou danos na rede elétrica. No Bairro Medianeira, um poste de madeira caiu e está sobre um muro de tela, com os fios caídos.

Famílias solicitaram à RGE o desligamento da rede, visto que o perigo de choque é iminente. Algumas casas da Rua São Judas Tadeu estão sem energia elétrica. Na noite de ontem, vários bairros ficaram sem energia no Município.

A Guarda Municipal esteve no local e isolou a área, mas o poste continua caído, de acordo com Marlene Lima. Ela diz que fez vários contatos com a RGE solicitando o desligamento da rede e remoção do poste, mas não obteve retorno.

área foi isolada pela Guarda Municipal

– Precisamos que a RGE venha até aqui para isolar estes fios.

A ventania, também, quebrou galhos, arrebentou fios de telefone e há relatos de que até motos caíram devido ao vento forte.

Entramos em contato com a RGE e, até o momento da postagem, não obtivemos retorno.