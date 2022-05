Homem acorda em surto; quebra móveis e investe contra companheira

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A vítima que reside na Zona Leste acrescenta que foi dormir e estava tudo bem, entre ela e o companheiro, entretanto, por volta das 4h ela foi acordada por ele que estava gritando muito e totalmente transtornado.

O acusado teria quebrado várias coisas do interior da residência e também sangrava nos braços devido a ferimentos provocados pela situação.

Denúncias de tiros, em via pública, termina com irmãos presos em Alegrete

A vítima conseguiu fugir pela janela depois de “lutar” com o acusado. O homem também teria tentado manter relações íntimas com a vítima. Diante do ocorrido, a mulher requer representação contra o companheiro.