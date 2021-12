Verão inicia com muito calor e perspectiva de pouca chuva

O verão, que iniciou às 12h59 desta terça-feira (21), deve ser de muito calor e pouca chuva no RS, segundo o Climatempo.

Em Alegrete o primeiro dia da estação foi de muito abafamento e os termômetros nos 40ºC logo após a entrada do verão. A previsão de chuva para ontem não se confirmou e hoje há possibilidade de 10mm, e na terça a possibilidade diminui com 80% de chuva (7mm).

A estação será marcada pelo fenômeno La Niña, que causa resfriamento da porção equatorial central e Leste do Oceano Pacífico. Com isso, as chuvas diminuem no eixo centro-sul, e aumentam em direção ao norte do país.

O resultado no RS será um período de pouca chuva e temperaturas muito acima da média, especialmente no Norte, Noroeste e no Oeste. A estiagem pode se prolongar.

Em Alegrete, as temperaturas facilmente chegarão aos 40ºC. A Climatempo alerta para a possibilidade de a umidade relativa do ar ficar baixa, o que pode ocasionar problemas respiratórios.

Em janeiro, somente no Norte gaúcho deve ocorrer chuvas levemente acima da média. No restante do estado, será um mês de poucas precipitação. E nos meses seguintes, fevereiro e março, a chuva escassa volta a predominar em todo o estado.

A safra do milho já está prejudicada devido à falta de chuva. Caso chova mais em janeiro, as lavouras plantadas tardiamente podem se salvar, diz o Climatempo.

A falta de umidade atrasa o plantio da soja. Em fevereiro, quando ocorre a florada (fase reprodutiva da soja), não há previsão de chuvas. E para o arroz, a atenção fica para o calor excessivo, já que o tempo sem chuva não prejudica essas plantações.