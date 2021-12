Grande festa de Natal das crianças do bairro Nilo Gonçalves

A Associação do bairro Nilo Soares Gonçalves só tem que agradecer aos parceiros que ajudaram a realizar a linda festa de ontem.

Festa de Natal no Nilo Gonçalves



Apesar do calor, muitos moradores prestigiaram o evento no domingo dia 19. Muita alegria e energia dos pequenos que participaram da festa que teve a presença do Papai Noel.

Uma festa ao ar livre e lanche festivo envolveu toda a comunidade do bairro Nilo Gonçalves. A Associação do Bairro agradece a cada uma que doou um presentinho e alegrou as crianças.

Não vamos citar nomes dos parceiros para não esquecer de nenhum, disse Luis Euclides vice-presidente do bairro.

Mas cada um que doou sabe a importância para nós, principalmente pelo sorriso das crianças quando recebem o presentinho.

Foram distribuídos mais de 200 brinquedos, algodão doce, pipoca, refri e também teve pula pula tudo gratuitamente.

Para finalizar, o Papai Noel do sucatão do Marrã se somou à festa e ainda entregou os presente das cartinhas enviadas a eles.

Festa de Natal no Nilo Gonçalves





Membros da associaçao

Marta Mosselin

Luis Euclides

Lisiane Leite

Liamara

Fabiano

Zilda

Claudia

Tiago Maicá

Josiane Rodrigues

Daiane santos

Vanessa Rios

Batista