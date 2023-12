Caravana reacende o espírito natalino nos bairros de Alegrete

A atividade percorreu diversos bairros do município e contribuiu com a entrega de cestas de doces, alegrando as crianças nas localidades.

Antônio Amarante, um alegretense irrequieto por natureza, vive longe há quase 60 anos

A principal atração da caravana era a presença do Papai Noel, que, com seu carisma, encantou as crianças por onde passou. O trajeto começou pela Zona Leste, onde uma legião de adeptos ao Natal seguiu o bom velhinho. Logo após o primeiro contato, os idealizadores do evento distribuíram cestas com balas, pirulitos, sorvetes e pipocas.

Iva Aquino, uma das coordenadoras do projeto, destacou que a felicidade de uma criança ao receber um presente não tem preço. “Estamos sempre prontos para ajudar o próximo; o sorriso no rosto dos pequenos será sempre nosso maior combustível”, afirmou.

Ao todo, foram confeccionadas 3 mil cestas, que foram distribuídas para mais de 1.500 crianças. A organização do evento agradece a cada patrocinador que se dispôs a ajudar com doações. Com certeza, o Natal de muitos pequenos será mais repleto de amor, carinho e doçura.

Procuradoria da Mulher da Câmara verifica situação de maus-tratos a duas idosas de Alegrete