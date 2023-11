A idosa de Alegrete que costurou o estrago na gigante bandeira do Brasil usada na Expointer

Essa mesma bandeira esteve hasteada no Congresso Brasileiro de Agronomia em Pelotas-RS e na Exposição Agropecuária de Alegrete.

Acontece que a ação do vento minuano, típico de nossa região causou um rasgo em um dos símbolos do País. Fazer com que a bandeira voltasse a ficar inteira, devido ao seu tamanho foi um desafio que passou pelas mãos da idosa Zeni Mombaque Gonçalves de 75 anos. A experiente costureira, de Alegrete, com muita habilidade consertou o que estava avariado na gigante bandeira brasileira. Dona Zeni confessa que foi um orgulho costurar o que estragou na bandeira e disse que o vento minuano não só assovia, como estraga. Ela quer que o símbolo que dá identidade e amor à pátria volte a tremular bem alto nos grandes eventos brasileiros.

Dona Zeni costurando o estrago de mais de um metro na bandeira brasileira

Quando foram hastear aqui na Expofeira de Alegrete, em outubro passado, viram que a bandeira estava rasgada. Leonardo Cera de pronto falou: eu sei quem arruma, porque rasgada não pode ser hasteada, argumentou. O neto agrônomo de Alegrete, Leonardo Cera, fala do orgulho da avó que, com este trabalho, deixa um registro para a posterioridade. -Quando vires essa bandeira tremulando por ai, quem consertou, foi a vó do Cera, dona Zeni Mombaque, cita.