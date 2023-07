Vereador Anilton Oliveira presta conta de atividades para comunidade alegretense

Foi assim que o Vereador Anilton Oliveira/PT destacou seu trabalho no semestre e conta como encerrou o sete primeiros meses do ano de 2023.

“Nosso mandato é uma construção coletiva e participativa, conta com diálogo aberto e necessário para a construção de alternativas para nosso Alegrete”, afirma o político.

Fiscalização, defesa dos trabalhadores, dos servidores públicos, moradia, esporte, cultura, educação, respeito às diferenças e busca de dignidade, todas as áreas tem espaço no mandato do petista. Confira um pouco do que já foi construído em 2023 pelo vereador.