Grupo Nativista Ibirapuitã encerra o Juvenart como sétimo melhor grupo do RS

O título foi para o CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, a grande campeão da 19ª edição do Juvenart, o maior evento de danças tradicionalistas de nível juvenil no Rio Grande do Sul. O grupo venceu na categoria sênior. Na júnior, o PTG Bocal de Prata, de Osório, garantiu o primeiro lugar.

As apresentações tiveram início na sexta-feira (28) e a grande final ocorreu no domingo (30), no município de Restinga Sêca, na Região Central do RS.

Alegrete triunfou na categoria sênior com o Grupo Nativista Ibirapuitã, com coordenação de Eliane Toledo, corpo de instrutores e coreógrafos formados pelos profissionais Rafael Machado e Tayara Carus, o Grupo Nativista Ibirapuitã no ano de 2023 apresentou no palco do JuvEnart a essência do gaúcho de campo.

Foi uma excelente apresentação ainda no sábado, quando participou do 1º bloco e logrou a 2ª colocação carimbando presença na finalíssima. Com o tema que falou sobre as lidas campeiras, laço, pealo, gineteada, e a festa gaúcha de campo onde os gaúchos confraternizam em uma grande festa campeira.

E foi assim dessa forma, que o Grupo Nativista Ibirapuitã que tem por sua característica sempre evidenciar a região e costumes, o gauchismo em sua forma mais raiz, alcançou o 7º lugar entre os dez melhores do RS.

Com uma delegação de 70 pessoas, entre bailarinos, coreógrafos e pais, o GNI comemorou muito a conquista. A coordenara Eliane Toledo ressalta que foi uma vitória imensa entre grandes grupos. “Buscamos valorizar a força de nossa gente. Isso é um resultado de muito trabalho, um engajamento de muitas pessoas que se doam para o grupo. Foi uma vitória sem tamanho”, avalia.

O GNI fez uma apresentação bem técnica e na final abriu as apresentações já com a alma lavada. Foram aplaudido de pé pelo público na final e entre os 10 grandes grupos recebeu uma nota que colocou entre o 7º melhor do Estado.

Nesta edição, foi mantido o modelo estabelecido em 2022, com as modalidades de danças tradicionais, júnior e sênior, para os grupos. As apresentações individuais foram divididas nas categorias Chula e Danças Gaúchas de Salão. No concurso das danças tradicionais, são avaliados os quesitos de correção coreográfica, harmonia de conjunto e interpretação artística.

Durante os três dias de Juvenart, 86 grupos de diferentes pontos do Estado disputaram o concurso em duas categorias. Na categoria Júnior, composta por grupos que estão em processo de retomada após a pandemia, concorreram 54 invernadas. Já na Sênior, direcionada a equipes consolidadas, concorreram 32 inscritos. O município de Alegrete ainda teve mais dois representantes, o CTG Farroupilha e o DTG Juventude, mas ambos não conseguiram a classificação para a fase final

A organização do evento estima que pelo menos 8 mil pessoas tenham acompanhado as apresentações durante o fim de semana. No palco, os participantes apresentam coreografias de entrada e saída, além de danças tradicionais gaúchas.

Os grupos se apresentaram no Centro Esportivo Educacional Antonio Meneghetti e as apresentações individuais ocorreram no anfiteatro do Hotel do Recanto, na localidade Recanto Maestro, em Restinga Sêca. A realização é do CTG Sentinela da Querência, de Santa Maria, com apoio da Fundação Antônio Meneghetti e das prefeituras de São João do Polêsine e Restinga Sêca.

Fotos: reprodução