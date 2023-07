Nacional é campeão da 1ª Copa LAF

O confronto era cercado de expectativa e levou um grande público para prestigiar esse grande jogo tradicional dos quarentinhas.

A equipe do Nacional vinha de uma campanha irretocável nas fases anteriores. Nas quartas de finais venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 7 a 0, nas semifinais venceu o clássico contra o Vila Nova por 3 a 1.

O Ser Ceva realizou durante todo o torneio, uma campanha muito regular. Nas quartas de finais a equipe venceu nos penaltis a boa equipe do Centenário, também nas semifinais a equipe garantiu a vaga nas penalidades e novamente logrou êxito.

A final começou e o clima de decisão estava presente em campo, o jogo começou bem pegado nos minutos iniciais, a equipe do Nacional tinha o comando da partida através dos seus dois meio campistas Dênio e Loivo que ditavam o rítmo do jogo. A equipe do Ser Ceva marcava muito forte no meio campo e não deu grandes oportunidades ao seu adversário.

A decisão foi para as penalidades, as duas equipes exaustas do tempo regulamentar, buscaram avaliar quem tava bem preparado para efetuar as cobranças. Destaque para o goleiro do Nacional Fernando(Uruguaio) que pegou dois penaltis garantindo o título da 1ºCopa LAF a equipe do Bairro Macedo.

A direção da competição agradece à todos atletas, dirigentes e torcedores pelo apoio e colaboração durante esses meses de torneio.