Vereador Bocão reivindica ajustes nos horários de atendimento da Rodoviária

Segundo informações, em uma reunião com dirigentes da Estação Rodoviária de Alegrete, o legislador contextualizou sobre as reivindicações dos usuários.

Entre os pedidos apresentados e atendidos, estão a questão dos bancos para os passageiros na área externa e melhoria no sistema de iluminação com luminárias LED.

Também ficou definido com a gerência, que o funcionamento dos guichês possa se estender até a 1h20min. Desta forma, o vereador completou que ficou acordado que, a partir do próximo dia 2 de fevereiro, os usuários da JBL vão aguardar a chegada e partida do ônibus no ambiente interno da Rodoviária.



O vereador entende que este pleito é muito importantes para oferecer o básico às centenas de passageiros que diariamente utilizam a Rodoviária nos horários de chegada e partida para os mais diferentes destinos.