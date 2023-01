Incêndio em campo mobiliza Bombeiros e avião em Alegrete

De acordo com informações, não há detalhes sobre a origem do sinistro que ocorreu inicialmente às margens da RSC 377, próximo ao KM 396, em Alegrete.

Rapidamente os Bombeiros foram acionados, assim como o proprietário do campo que contatou a empresa aero agrícola para reforço, desta forma, a área atingida não foi expressiva sendo que as chamas foram controladas em pouco mais de 30 min.

Na sequência, a equipe dos Bombeiros já se deslocaram para a BR 290, imediações do Itapevi onde também há registro de um sinistro em campo, entretanto, sem mais detalhes.

Preocupado com o momento atual de estiagem e os danos provocados pelas queimadas em Alegrete, especialmente pelo que ocorreu no final do ano de 2021, e início do ano de 2022, o Sindicato Rural de Alegrete vem alertando produtores e trabalhadores do campo quanto à necessidade de medidas de prevenção e combate aos focos de incêndio em áreas rurais.