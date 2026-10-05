Amor em atitudes: representantes de empresa salvam cachorro encontrado em meio à BR-290

Próximo ao trevo de Quaraí, no sentido Rosário do Sul, eles encontraram um cachorro em uma situação de extremo risco. O animal estava em meio à rodovia, próximo aos veículos, e tinha uma corda presa ao corpo. Perdido e assustado, poderia ser atropelado a qualquer momento.

Diante da situação, os representantes da empresa, entre eles Hadrisson Cruz, não seguiram viagem. Pararam, resgataram o cachorro e o retiraram da rodovia.

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O cão, segundo eles, é dócil e recebeu os primeiros cuidados. Como não tinham condições de permanecer com o animal, buscaram uma alternativa para garantir que ele ficasse em segurança e o entregaram ao Mundo Mais Animal, onde agora aguarda uma nova oportunidade.

A história chama atenção não apenas pelo resgate, mas principalmente pela atitude de quem decidiu parar diante de uma situação que poderia facilmente passar despercebida.

Em uma rodovia movimentada, entre carros e caminhões, aquele cachorro estava vulnerável. Para quem passava, poderia ser apenas mais um animal abandonado às margens da estrada. Para os representantes da Igreen Energy, era uma vida que precisava de ajuda.

Amor também se demonstra em atitudes. Às vezes, ele começa simplesmente quando alguém decide parar.

Agora, o cachorro precisa de uma adoção responsável. Quem tiver interesse em oferecer um lar seguro e definitivo poderá procurar o Mundo Mais Animal para obter informações sobre o animal e o processo de adoção, contato: 55 3421-1368.

A atitude dos representantes da Igreen Energy merece ser registrada: eles não apenas viram um animal em perigo. Eles fizeram alguma coisa para salvá-lo.