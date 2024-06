Profissional TST de Alegrete participa da Internacional Rescue Immersion em São Paulo

Igor Sidnei Rodrigues Pinheiro, representou Alegrete e o Rio Grande do Sul, na Internacional Rescue Immersion, que contou com participação de alunos e instrumentos da Argentina, Uruguai, estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Bahia e outras regiões do Brasil. Da Região Sul o único representante foi Igor Pinheiro de Alegrete, que recebeu uma especialização internacional.

Compositor de Alegrete é premiado com Melhor Letra e vence a Sapecada da Canção Nativa em Lages

O evento foi realizado dias 27, 28 e 29 de maio, e apresentou várias técnicas de resgate, abordando muitas práticas em uso de equipamentos e simulações de resgates. “Tivemos técnicas de uso de macas, sistema de içamento e movimentação, simulação em torres de 13m , plataforma de 15m e torres eólica de 17m de altura. Apresentação de casos de resgate reais laboratórios e testes de ruptura de equipamentos”, conta profissional de Alegrete.

Artista alegretense quer popularizar sua arte fazendo retratos em mosaico sob encomenda

Em São Paulo, Igor destaca que foram três dias muito intensos de muito aprendizado e troca de experiência com outras culturas e outras realidades. “Poder estar entre eles e ser o único representante do Rio Grande do sul e do Alegrete, fez me sentir muito orgulhoso. Chegar lá com recursos próprios e estar entre pessoas incríveis aprendendo a salvar e quem sabe algum dia esta técnica ajudar a salvar uma vida é muito importante. Isso que me move. Procuro sempre aprender cada vez mais técnicas equipamentos, para trazer para nossa cidade e região o melhor de treinamento em resgate e normas regulamentadoras e poder contribuir com as empresas e os trabalhadores em segurança do trabalho. Nosso objetivo é a sua segurança”, resume o técnico.

Igor é técnico e tecnólogo em segurança do trabalho (TST), bombeiro civil, alpinista industrial, socorrista, assistente técnico em perícias, inspetor de equipamentos de trabalho em altura e resgate, e proprietário de uma empresa que capacita trabalhadores na prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Ele alerta que pior do que uma morte é uma morte que poderia ter sido evitada.

Fotos: Internacional Rescue Immersion