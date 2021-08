Vereador Fábio Bocão media negociação para acordo com famílias do Campo do Vasco

Na manhã de ontem(25), o vereador Fábio Perez – Bocão – recebeu em seu gabinete um dos representantes da família que já ganhou em todas as esferas a reapropriação da área. Conforme descreveu o legislador, ele foi procurado pelo Vitor Hugo Brandão e intermediou uma conversa com dois integrantes da Comissão em prol das Famílias do Vasco, Claudiomiro Rocha e João Manoel.

Conforme destacou o Vereador Fábio Perez, depois do diálogo ficou uma possibilidade de que a venda dos lotes seja realizada para as 43 famílias que estão na área e já consolidaram sua vida com a construção de casas e também o fato de que muitos não têm condições de saírem do local pois não teriam condições de se realocarem com facilidade.

“Essa situação já renovou as esperanças dos moradores, somente por ter a possibilidade de uma negociação. Fico muito feliz por auxiliar essas famílias e, desta forma, quem sabe acabar com esse drama” – destacou o vereador que intercedeu a favor das 43 residências.

Da mesma forma, Claudiomiro Rocha – Caca – que é presidente do bairro Assumpção e integrante do Comitê a favor das famílias do Vasco, comentou sobre a expectativa de que possa ocorrer este acordo, porém, salientou que todos são trabalhadores que precisam de condições acessíveis para pagarem por cada lote. Ele também reconheceu o auxílio do vereador Fábio Perez – Bocão – e esclareceu que um novo encontro deverá acontecer nos próximos dias.