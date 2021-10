Desde que assumiu o compromisso de representar a população, o vereador Vagner Fan tem se mostrado atuante, e suas ações eficazes. Essa afirmativa só é possível graças ao apoio de todos e, principalmente da participação ativa dos cidadãos na condução do seu trabalho.

Vereador Fan conta com a efetiva participação da comunidade para desenvolver um bom trabalho

Acompanhe a agenda desta semana:

• Apresentação do parecer favorável do Projeto de Lei para a REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTES DE IMPOSTOS ANUAIS;



• Apresentação do Projeto de Lei para DESOBRIGAR A APRESENTAÇÃO DO PASSAPORTE DE VACINAÇÃO no município de Alegrete;



• No programa “A HORA DO FAN” na Rádio Sentinela todas as quartas-feiras às 10h 30min, a comunidade participa e apresenta as demandas, pedidos de infraestrutura e saúde para a cidade;



• O vereador está atento para as modificações do PLANO DIRETOR que está na Câmara de Vereadores para votação e aprovação, sabendo disso Fan tem conversado com empresários e moradores para saber as dificuldades em relação à construção civil, investidores e empreendedores, zoneamento urbano e industrial, sempre pensando no futuro e na desburocratização, dando a liberdade de crescimento responsável e de impacto ambiental e sócioeconômico;



• O objetivo do gabinete do Vereador Vagner FAN é unir ideias, projetos e apresentar ao Poder Executivo para que, juntos a cidade de Alegrete cresça, evolua e enriqueça pois, com alternativas de educação de qualidade através das universidades como UNIPAMPA, IFFAR e demais pólos educacionais, a orientação é que preparem-se e qualifiquem-se;

“Estamos prestes à receber empresas e indústrias e, se Deus quiser Alegrete vai entrar em uma nova fase” – destaca o Vereador.



Com uma visão conservadora, porém futurista, Fan está empenhado na recuperação, revitalização e abertura dos museus de Alegrete e assim realizar um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação e Turismo e empresas privadas fomentando o turismo histórico e visitações de escolas, tornar os locais mais atrativos e aconchegantes sem perder o brilho da história e suas conquistas.



E, por falar em história e conquistas o vereador Fan, promoveu uma moção de aplausos neste dia 21 de outubro às 18 horas no Plenário Gaspar Paines, aos patrões de CTGs, DTGs e Grupos nativistas. Essa moção tem por objetivo agradecer a todos pelo trabalho e dedicação que, mesmo em tempo de pandemia e escassez de recursos são incansáveis em promover e envolver a cultura tradicionalista na comunidade alegretense, um feito que segue gerações.