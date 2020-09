Vereador gestiona que respiradores locados fiquem em definitivo na Santa Casa

Compartilhe









Desde a semana passada que o vereador Celeni Viana está em negociação com a Secretária da Saúde do RS, Arita Bergman, buscando a aquisição de cinco respiradores para o Hospital Santa Casa. Ele salientou a importância do nosso hospital, no aspecto atendimento regional para gestionar a permanência dos equipamentos,

Cinco respiradores foram locados, de acordo com o vereador, para a Santa Casa atender a demanda especifica, agora como a pandemia. Como a situação, ainda se mantém, ele acredita que a nossa Santa Casa possa ser contemplada e ficar em definitivo com os aparelhos.

Num lote de 100 respiradores, os municípios de Uruguaiana e Rosário do Sul foram contemplados, recentemente e o estado espera adquirir mais e analisa a possibilidade de atender o pleito.

-Estou confiante de que nossa cidade seja uma das que receberão no próximo lote, esses equipamentos serão de extrema importância a comunidade regional.