Sem desfile, o jeito é rever momentos marcantes do 20 de Setembro na Praça Getúlio Vargas

Lá vem o Rio Grande a cavalo!

Ano passado, Alegrete mostrou a força do tradicionalismo com o registro de 5.820 cavalarianos no Desfile de 20 de setembro. O número, conforme Cléo Trindade à época, foi pela quantidade de exames sanitários dos cavalos. Por volta de 9h da manhã, os primeiros gaúchos apontaram na Praça Getúlio Vargas para mais um Desfile de 20 de Setembro, em Alegrete.

Um dos feriados mais populares do Rio Grande do Sul é o 20 de setembro. A data recorda o dia em que teve início a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, em 1835.

Para o Brasil, marca a revolta civil mais longa da sua história, que durante 10 anos – conhecido como o Decênio Heroico (1835-1845) – teve como cenário o Rio Grande do Sul, sendo por isso a data mais importante do calendário desse estado.

Assim, O Dia do Gaúcho consiste numa homenagem a um dos episódios históricos mais importantes para a comunidade gaúcha.

O Dia do Gaúcho está incluído na Semana Farroupilha, uma celebração da cultura e das tradições gaúchas, que ocorre anualmente entre 13 e 20 de setembro.

Tradicionalmente, durante o Dia do Gaúcho, são organizadas festas nos CTG’s (Centros de Tradição Gaúcha) que ressaltam os costumes típicos deste povo, como a culinária, vestimentas, danças e apresentações musicais. Este ano, com a pandemia, todo essa festividade foi suspensa. Sem todos os eventos que cultuam a tradição e arrastam uma multidão à Praça Getúlio Vargas para acompanhar mais de 4 mil cavalarianos que anualmente movimentam nossas ruas com as belezas dos cavalos, das vestimentas dos peões e prendas. O ano de 2020 vai ficar marcado na história por muitos desafios, adequações e ajustes profissionais, pessoais, econômico e cultural.

A reportagem do PAT homenageia o povo do Rio Grande do Sul e todos os tradicionalistas apaixonados pela cultura gaúcha com uma galeria de fotos de alguns anos e registros desta data tão esperada por todos. Alegrete tem um dos maiores Desfiles de 20 de Setembro. São cerca de 4 mil cavalarianos e prendas, além de ter carros com encenações das lides campeiras entre outras cenas que retratam a cultura gaúcha. Também marca esse período o Desfile Temático.

