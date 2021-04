Depois da mobilização, escola do Silvestre vai permanecer com educação infantil

Compartilhe















A única escola que fornece educação infantil no Passo do Silvestre, região rural afastada da cidade de Alegrete, poderá seguir com as atividades. No início de abril, a comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Inês entrou em contato com a deputada estadual Luciana Genro (PSOL) solicitando auxílio para que as matrículas da educação infantil fossem homologadas. A parlamentar enviou ofício à Secretaria Estadual da Educação questionando sobre o assunto e, nesta segunda-feira (26), a 10ª Coordenadoria Regional de Educação autorizou a realização das matrículas.

A escola fica a 92km do centro de Alegrete, em uma localidade em que não há outra instituição de ensino próxima, e atende estudantes da educação infantil ao nono ano. A demanda foi trazida à deputada pela professora Izabel Vieira. “Agradecemos de coração à Luciana Genro pela dedicação e empenho de sempre. Esperamos poder receber a deputada na nossa comunidade quando for possível”, comemorou Izabel.

Em 2020, a comunidade escolar encaminhou um processo junto ao Conselho de Educação para que a educação infantil permanecesse definitivamente na instituição, o qual segue em andamento. A escola possui a modalidade desde 2016 e é uma das três escolas estaduais em Alegrete a ofertá-la, a única em sua região.