Empresa que vai assumir o Quiosque se reúne com Prefeito

Desde o mês de fevereiro deste ano que o processo para saber qual será a empresa que vai trabalhar no Quiosque de Alegrete está em andamento.

O que dificultou a tramitação do processo licitatório, de acordo com o Setor de Compras da Prefeitura, é que o contrato é longo, por 10 anos, e devido a isso foi exigido, no edital, o balanço patrimonial das empresas, e como são micro empresas não têm obrigação legal para fins fiscais. – Tínhamos que saber da saúde financeira das empresas, colocou Geraldo Mendonça, chefe do setor de compras da Prefeitura em razão da duração do contrato.

Depois de todo o trâmite burocrático, a informação do Setor de Compras da Prefeitura é de que a empresa vencedora irá neste, dia 31, se reunir com Prefeito Márcio Amaral para conversar sobre o projeto.

O empresário Manoel Elesbão disse que ainda não foram comunicados até agora desta possível assinatura de contrato, mas que eles têm um projeto pronto e não vão falar nada antes de firmarem qualquer contrato com a Prefeitura.

O aluguel foi estipulado em 5 mil reais por mês, para contrato de 10 anos, e em caso da empresa não cumprir o tempo do contrato, dependendo do motivo, poderá ser acionada judicialmente pela Prefeitura.

Vera Soares Pedroso