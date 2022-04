Vereador Jaime Duarte quer isentar, do IPTU, famílias com filhos autistas

O Gabinete do Vereador Jaime Duarte (Republicanos), protocolou em março Projeto de Lei que isenta o pagamento de IPTU para familias com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou portadores de doenças graves.

O projeto está tramitando pelas comissões, informa o Vereador.



Duarte entende que que estas classes mencionadas no projeto têm um gasto muito grande com tratamentos médicos e terapias. – A medicação e tratamento são caros e isso beneficiaria as famílias com filhos com espectro autista.



O projeto é de importância, pois estas pessoas comprometem parte de seu orçamento doméstico no tratamento, o que pode gerar até crise nas suas finanças.

Disse que o projeto visa isentar as pessoas que tem até 3 salários mínimos e estará em discussão no plenário para apreciação dos vereadores em breve, após passar por todos os trâmites e comissões. Ele disse, ainda, que estão fazendo um estudo sobre o impacto financeiro ao Município.