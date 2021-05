Vereador pede que Banrisul priorize atendimento a segurados do INSS e prestação continuada

Compartilhe















As dificuldades de marcar atendimento por telefone para ser atendido no Bansirul leva muita pessoas a buscarem a imprensa e até registraram BO na tentativa de assegurar o seu direito.

Aposentados que precisam fazer prova de vida são alguns dos que reclamam que estão com problemas, já que não são atendidos por telefone e não conseguem marcar horário.

O vereador Luciano Belmonte( PP) entrou com requerimento junto à gerência local pedindo prioridades aos segurando do INSS e as pessoas que tem benefício de prestação continuada, porque estes precisam do provento para viver.

O Banrisul de Alegrete tem mais 20 mil clientes e agora tem só a agência central, porque a Charrua que atendia na Avenida Assis Brasil foi fechada há dois meses.

Até o momento desta postagem não conseguimos contato com o gerente da agência local do Banrisul para saber que providências podem ser tomadas depois deste oficio do Vereador Belmonte solicitando melhorias do atendimento em Alegrete.

Vera Soares Pedroso