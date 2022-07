Vereador propõe que vídeos educativos antidrogas sejam exibidos em aberturas de eventos

O Vereador Jaime Duarte apresenta o Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, eventos culturais e similares no Município de Alegrete

O objetivo é ajudar a população no acesso à informação, na conscientização, na prevenção e no combate às drogas, usando um veículo de exibição de vídeos educativos em locais onde há concentração de pessoas.

-Entendemos que essa será uma ferramenta de divulgação dos males causados pelo uso de entorpecentes e substâncias alucinógenas, bem como, na informação sobre o número de telefone para denúncia, incentivando para que esta pratica torne-se mais comum.

O Veredaor ressalta ainda que com a retomada das atividades coletivas, neste momento, em função da decrescente gravidade da pandemia da Covid 19, tais atividades serão mais frequentes no município.

E como a drogadição é uma realidade na comunidade, ele analisa como importante a implementação da referida Lei para que auxilie na prevenção e combate às drogas.

A informação é importante para que se conhceça, como se prevenir e as consequências do uso de drogas – um vício que destroi vidas e famílias, acrescentou o Vereador.