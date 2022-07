Honda Civic provoca acidente e motorista foge sem prestar socorro à vítima

Na noite deste domingo(3), um motociclista ficou com uma lesão no punho esquerdo, além de ter resultado danos de grande monta em sua moto, depois de ter sido atingido por um motorista que não respeitou a sinalização e fugiu.

De acordo com a Brigada Militar, o relato da vítima foi de que ela trafegava sentido bairro/centro, na Avenida Tiaraju e, nas imediações do posto Ibirapuitã, o condutor do Civic, que seguia no sentido contrário, fez uma conversão à esquerda e cortou a sua preferencial.

Com impacto, o motociclista sofreu uma lesão no punho, além de escoriações.

A moto Honda, que ele utiliza para realizar entregas de lanches, ou seja, para trabalhar, teve avarias de grande monta.

O motorista do Honda Civic, que fugiu sem prestar socorro à vítima, já teria feito uma manobra irregular antes, segundo outro condutor que chegou no local do acidente quando a Brigada Militar estava atendendo a ocorrência.

A placa do Honda Civic foi repassada aos policiais. A vítima foi encaminhada à UPA.