Vereador quer assegurar recursos para continuidade da RS 566

O encontro foi realizado em preparação para o anúncio do Plano de Investimentos em Rodovias do Rio Grande do Sul para 2023, que será feito pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário Juvir Costella nesta, quarta-feira (11), às 10h, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). O governo pretende aumentar o investimento nas rodovias em comparação com anos anteriores.

Além disso, Cleo Trindade mencionou que está buscando apoio para uma gincana e cavalgada solidária que acontecerá no próximo mês.

No período da tarde, o vereador se encontrou com Cristiane Ferreira, chefe de gabinete do deputado Márcio Biolchi, responsável por uma emenda parlamentar de 200 mil reais que beneficiou mais de 600 cavalarianos, permitindo que realizassem exames necessários para a Semana Farroupilha. Trindade expressou sua busca por apoio contínuo para iniciativas locais.

Na quarta-feira, a agenda do vereador incluirá uma visita à Secretaria de Agricultura, onde discutirá a possibilidade de doações de máquinas. Cleo já solicitou máquinas que estão atualmente paradas e que poderiam beneficiar significativamente o município, especialmente por sua grande extensão territorial. Ele afirmou que já fez a solicitação anteriormente, mas está novamente reiterando a busca por mais esse recurso.