Na nova correção de impostos do município trocando a tabela de deduções de impostos, trocaria o IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado) de 33,88% para o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) 8,99%.



Reduzindo as taxas de impostos em torno de 25% entre elas estão IPTU, ISS, ITBI, coleta de lixo, localização e vistorias, execução de obras, receita patrimonial, cemitério, entre outras contribuições de melhorias.

Tendo em vista o atual momento de pandemia, esse valor da redução circularia fomentando o comércio e o poder de compra da população.



Na mesma sessão, o Vereador realizou requerimento de Indicação ao Poder Executivo para a criação de um projeto para gerar energia limpa e renovável através de Biomassas, oriundas dos resíduos sólidos produzidos no município.

O projeto visa atender a grande demanda de energia limpa e renovável, a geração de energia é de fundamental importância para o desenvolvimento sócioeconômico e industrial para o município, energia essa que pode abastecer creches, escolas, clínicas e hospitais, prédios e imóveis municipais, projeto esse que ajuda e melhora o meio ambiente pois diminui o impacto ambiental evitando o descarte irregular, projeto que cria emprego e renda através da mão-de-obra qualificada, rentabilidade e sustentabilidade social.

Outra ação relevante são as visitas nos bairros e, na última sexta-feira (20) foi a vez do Bairro Nilo Soares. O Vereador ouviu as demandas e solicitações da comunidade em prol de melhorias.

Vereador Vagner Fan lança Projeto de Lei – Redução de 25% na correção dos impostos

