Com a volta das aulas presenciais, psicopedagoga Daniela Vizzotto alerta sobre novo processo de adaptação

O cenário de confinamento provocado pela Covid-19, que gerou a necessidade das aulas online, permitiu aos pais observarem dificuldades de aprendizagem nas crianças. Sendo assim em 2020 as dificuldades de aprendizagem pularam os muros das escolas e estiveram presentes em nossas casas ao acompanharmos nossos filhos.

Com a volta às aulas presenciais, Daniela Vizzotto alerta sobre esse novo processo de adaptação. “As crianças precisarão de muita atenção dos educadores e dos pais ou responsáveis e, caso identifique alguma dificuldade, a escola deve orientar a família à procurar um profissional habilitado”. Crianças de todas as idades sofreram com as perdas sociais, a interação com os amigos, a troca dentro de sala de aula e com a interação mais de perto do professor. Falta de concentração, dificuldade para aprender ou ainda se relacionar, são algumas das queixas mais presente na fala dos cuidadores e pais, pós período de confinamento.

É essencial que os profissionais, possam se prevenir e encontrar estratégias para lidar de forma mais positiva, aproximando seus alunos, com todas as dificuldades que possam surgir.

No entanto, quando as dificuldades de aprendizagem se manifestam, é necessário que haja um olhar um tanto mais atento para o dia a dia da criança.

Sobretudo porque essas dificuldades podem se dar por conta de fatores ambientais e também de fatores emocionais.

Enquanto fatores ambientais, podemos destacar:

 Falta de local adequado para estudar;

 Dispersão causada por interferências externas durante as aulas;

 Inadequação das ferramentas necessárias para o estudo;

 Inviabilidade tecnológica para proporcionar conexão com o ambiente virtual de aulas.

Já entre os fatores emocionais, destacam-se:

 Dificuldades em concentrar-se;

 Vivência do luto causado por perdas familiares;

 Dificuldades preliminares relacionadas à aprendizagem;

 Sensação de ansiedade ou de depressão relacionadas ao distanciamento social.

Quais são os primeiros sinais de dificuldades de aprendizagem?

Os primeiros sinais de dificuldades de aprendizagem podem ser facilmente identificados.

Observando a rotina de estudos da criança, é possível criar também formas de intervir no processo de aprendizagem, atenuando suas dificuldades.

Dislexia

 Pode se manifestar através da dificuldade para ler e escrever;

 Causa atraso na habilidade de aprender a ler;

 Se torna mais difícil memorizar regras de ortografia e gramática;

 A criança se torna mais dispersa e tem dificuldades para se manter atenta por mais tempo.

Disgrafia

 Se manifesta através da dificuldade em manter a fluência da escrita;

 As letras escritas não obedecem a um padrão de tamanho;

 A criança pode escrever letras de forma sobreposta;

 O alinhamento entre palavras pode ser também variável.

Discalculia

 A criança manifesta dificuldades em fazer operações matemáticas;

 As dificuldades operacionais são aquelas que se manifestam impedindo a criança de fazer operações matemáticas, ainda que sejam muito simples;

 Já as dificuldades gráficas se manifestam através da confusão ao escrever símbolos matemáticos;

 A dificuldade relacionada ao léxico matemático se manifesta através da confusão entre símbolos, números, expressões e equações;

 E, por fim, as dificuldades verbais podem atrasar a compreensão de conceitos matemáticos.

TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)

 O TDAH pode se manifestar através da autoestima baixa, em dificuldades com relacionamentos e também com a aprendizagem;

 Ansiedade, esquecimento, falta de atenção, comportamento disperso e agitação também podem se manifestar.

Crianças em idade de alfabetização, por exemplo, podem apresentar atraso na aquisição da leitura e escrita.O Psicopedagogo é o profissional que trabalha com a aprendizagem e a dificuldade de aprendizagem. Atuando tanto na perspectiva de tratamento da dificuldade, quanto numa perspectiva preventiva para que não ocorram problemas.

