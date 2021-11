Vereadora quer saber por que LIGA e Prefeitura não fiscalizaram os campos da Praça da Juventude

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os campos de futebol da Praça da Juventude foram destinados por Decreto à Liga Alegretense de Futebol – LAF em 2016, e praticamente nunca foram usados.

Recentemente, uma reportagem do PAT apontou o abandono do local em que telas foram roubadas, vestiários invadidos e outros aspectos do Complexo que também estão estragados.

Campos da Praça da Juventude

Mas, especificamente sobre os campos, a vereadora Dileusa Alves diz que vai pedir esclarecimentos, por que nem a LAF e nem a Prefeitura fiscalizaram a sua manutenção. – A LAF deveria zelar, porque é um bem do município, lembrou, porém não fez e nem Prefeitura fiscalizou, atesta.

A vereadora informa que vai marcar uma reunião com a frente parlamentar do esporte e pedir providências sobre a situação dos campos da Praça da Juventude.

O Complexo foi construído para servir a moradores de bairros da Zona Leste para a prática de esporte com campos de futebol, quadras de vôlei, futebol sete, palco multiuso e, inclusive tem uma pista de skate no local.