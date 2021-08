Um jovem de 22 anos foi alvo do golpe do nudes

Depois de um período de conversas via messenger(facebook), e a troca de fotos, um homem entrou em contato com a vítima identificando-se como se Delegado de Polícia fosse. O suposto policial falou ao jovem que ele deveria fazer um depósito de quase 5 mil reais para o tratamento psicológico, pois a vítima seria menor. Assim sendo, ele teria infringido o Código Penal referente a pornografia infantil. O pai da menina estaria na Delegacia de Polícia com as fotos enviadas pelo homem à suposta menor para registrar a ocorrência e, caso ele não realizasse o depósito seria preso.

Ao se depara com tal situação, o jovem conversou com o pai sobre o ocorrido. De imediato, o pai da vítima procurou a DP de Alegrete para registro de ocorrência e não realizou depósito na conta informada pelo golpista.

Esse tipo de crime tem sido frequente nos últimos meses. Em alguns casos, as esposas dos homens que enviam as fotos íntimas recebem o conteúdo como uma maneira de também sofrerem pressão e ameaças.